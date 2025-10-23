しなこ「いつもと違う雰囲気」大人の魅力溢れるショット話題「韓国アイドルみたい」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2025/10/23】クリエイターのしなこが22日、自身のInstagramを更新。普段とは雰囲気がガラリと変わった大人びた姿を披露し、話題になっている。
【写真】しなこ「大人っぽい」雰囲気ガラリのショット
しなこは「いつもと違う雰囲気しなこ…どうかな？」と綴り、10月15日発売の雑誌「anan」（マガジンハウス）で撮影されたショットを公開。髪色はピンクヘアからブロンドヘアに、メイクも“原宿系”から大人びた雰囲気にイメージチェンジした姿を披露している。
この投稿には「透明感すごい」「大人っぽいのも可愛い」「韓国アイドルみたい」「美人すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
