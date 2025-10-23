花澤香菜、秋のシースルーワンピで肌見せ「とても綺麗」「尊い」
【モデルプレス＝2025/10/23】声優の花澤香菜が22日、自身のInstagramを更新。シースルーのワンピース姿を公開し、話題になっている。
【写真】「鬼滅の刃」声優、シースルーワンピで肌見せ
花澤は「10月から放送中のアニメ『Let’ s Play クエストだらけのマイライフ』公式Instagramのオフショット」とつづり、シースルーロングワンピースに、チェックパンツを合わせた秋らしい姿を披露。ワンピースから腕やノースリーブのインナーが透けて見えている。
この投稿に「大人っぽくて可愛い」「とても綺麗」「尊い」「ナチュラルで素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
