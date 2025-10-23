小嶋陽菜“超ミニ”×シースルーハイソックス姿にファン悶絶「女神」「言葉失った」
【モデルプレス＝2025/10/23】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショートパンツ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】37歳元AKB神7「セクシーで可愛い」ヒップライン際立つミニコーデ
小嶋は「カバーを担当したMAQUIA 12月号 最近の美容やボディメイクについてたくさんお話ししました！」「このカバーのテーマはスナイパー？らしい」と綴り、美容誌「MAQUIA」（以下マキア／集英社刊）での撮影中の様子を動画で公開。小嶋は全身黒で統一し、ジャケットとショートパンツにシースルーハイソックスとパンプスを合わせたシックでキュートなコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚が映えている。
この投稿にファンからは「女神」「美脚すぎる」「言葉失った」「何回も見ちゃう」「セクシーで可愛い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
