吉村恵里子アナウンサーInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/23】TBSの吉村恵里子アナウンサーが10月22日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿を披露し、話題となっている。

【写真】26歳TBSアナ「何着ても似合う」話題の美脚ショット

◆吉村恵里子アナ、ハーフパンツで美脚披露


同日放送されたTBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）内の企画「正座耐久レース」の進行を務めた吉村。白のポロシャツとハーフパンツ姿で原稿を持ち、スラリと伸びた美しい脚を披露している。

◆吉村恵里子アナの投稿が話題


この投稿には「何着ても似合う」「肌がビックリするくらい綺麗」「可愛い」「スタイル良すぎ」「脚綺麗」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】