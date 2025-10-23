TBS吉村恵里子アナ、ハーフパンツで美脚スラリ「何着ても似合う」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/23】TBSの吉村恵里子アナウンサーが10月22日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿を披露し、話題となっている。
【写真】26歳TBSアナ「何着ても似合う」話題の美脚ショット
同日放送されたTBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）内の企画「正座耐久レース」の進行を務めた吉村。白のポロシャツとハーフパンツ姿で原稿を持ち、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿には「何着ても似合う」「肌がビックリするくらい綺麗」「可愛い」「スタイル良すぎ」「脚綺麗」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳TBSアナ「何着ても似合う」話題の美脚ショット
◆吉村恵里子アナ、ハーフパンツで美脚披露
同日放送されたTBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）内の企画「正座耐久レース」の進行を務めた吉村。白のポロシャツとハーフパンツ姿で原稿を持ち、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
◆吉村恵里子アナの投稿が話題
この投稿には「何着ても似合う」「肌がビックリするくらい綺麗」「可愛い」「スタイル良すぎ」「脚綺麗」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】