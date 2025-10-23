¡ÖÈ¬É´²°¤Ç»÷´é³¨¡×¤ËÉ×¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¡ª±ç¸î¼Í·â¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÁê¼ê¤Ç¡Ä¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
»÷´é³¨¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÉ×
¥³ー¥¹¥±¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥æ¥á¡£¤·¤«¤·¡¢É×¡¦¥À¥¤¤ÏÈ¬É´²°¤Ç»÷´é³¨¤Ê¤ó¤Æ¤ÈÅÜ¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤«ÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ë¥æ¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡£¤½¤³¤Ë¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¼è°úÀè¤ÎÎÁÄâ¤Î¼ã½÷¾¡¦¥Õ¥¯Èþ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¥Õ¥¯Èþ¤ò¸«¤Æ¥À¥¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤¬Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¥Õ¥¯Èþ¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÉ×¤Ï»÷´é³¨¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
°Õ¿Þ¤»¤Ì·Á¤Ç¥æ¥á¤È¥Õ¥¯Èþ¤¬ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¤ÏÌîºÚ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¤¾Ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»÷´é³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¥æ¥á¤È¤½¤ó¤Ê¥æ¥á¤òâË¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¯Èþ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤âÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇºÊ¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥À¥¤¤«¤é¤¹¤ë¤Èµï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥æ¥á¤Ï»÷´é³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤Ç¥À¥¤¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤ÏÁ´¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯½é¤á¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ
¥³ー¥¹¥±¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸µ¤Ë°Â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¤»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥æ¥á¡£500±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Õ¥¯Èþ¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¶ÛÄ¥¤È¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬É½¾ð¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤äÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤È·è¤á¤¿¥æ¥á¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
