◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）

出走馬１８頭と枠順が１０月２３日、決定した。青葉賞を勝ち、ここまで４戦３勝のエネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）は５枠９番に決まった。２３年ドゥレッツァ、２４年アーバンシックで制しているクリストフ・ルメール騎手が、３戦連続で手綱を執る。

神戸新聞杯を勝ったエリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、７枠１５番からのスタート。皐月賞で１１着、ダービーで５着だったが、トライアルで重賞２勝目を飾った。デビュー戦から全てで騎乗している川田将雅騎手とのコンビで臨む。

なお、収得賞金９００万円の登録馬６頭のうち、エコロディノス、キングスコールの２頭が除外になった。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）コーチェラバレー 牡３ ５７ 西村 淳也

（２）アマキヒ 牡３ ５７ 戸崎 圭太

（３）ライトトラック 牡３ ５７ 和田 竜二

（４）ヤマニンブークリエ 牡３ ５７ 横山 典弘

（５）ジョバンニ 牡３ ５７ 松山 弘平

（６）ミラージュナイト 牡３ ５７ 藤岡 佑介

（７）ショウヘイ 牡３ ５７ 岩田 望来

（８）レクスノヴァス 牡３ ５７ 横山 和生

（９）エネルジコ 牡３ ５７ クリストフ・ルメール

（１０）ジーティーアダマン 牡３ ５７ 北村 友一

（１１）マイユニバース 牡３ ５７ 武 豊

（１２）ゲルチュタール 牡３ ５７ 坂井 瑠星

（１３）アロンディ 牡３ ５７ 団野 大成

（１４）エキサイトバイオ 牡３ ５７ 荻野 極

（１５）エリキング 牡３ ５７ 川田 将雅

（１６）ラーシャローム 牡３ ５７ 岩田 康誠

（１７）レイヤードレッド 牡３ ５７ 嶋田 純次

（１８）レッドバンデ 牡３ ５７ 佐々木 大輔