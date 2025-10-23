感情はリビングに置いてきた…“入浴直前”ポメの表情に4千いいね「耳もリビングに？」「かわいい」【ママリ】
「感情はリビングに置いてきた」ポメの虚無顔に4,900いいね
ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、おポメのこむぎくん(@opomenokomugi)さんの投稿です。犬や猫を飼っていると、自宅でシャンプーさせることがありますが、中には水を嫌がる子もいますよね。
©opomenokomugi
©opomenokomugi
感情はリビングに置いてきた
感情だけでなく他にも置いてきてしまったかのようなお写真。ポメラニアンのチャームポイントであるふわふわな毛、ぴょこんとかわいい耳も姿を消していて、いつもと違う姿に笑いを誘われますね。
この投稿には「耳もですね🤣」「かわいい💕」といったコメントが寄せられていました。おポメさんの愛犬の何とも言えない表情に、じわじわと笑いが込み上げる癒やしの投稿でした。
眉間にしわ？反省の表情がかわいすぎる子猫に2万いいね
ご紹介するのはおんぷちゃん🎵(@onpuhime1011)さんが投稿したある写真。とても不思議ですが、ペットに対する愛情や信頼関係があれば、言葉がなくとも意思疎通ができるようになる瞬間がありますよね。
投稿者のおんぷちゃん🎵さん。飼っている子猫を叱ったところ、あまりにも「しゅん…」とした様子をしてくれたそう。それが、たまらなくかわいかったようです。
©onpuhime1011
イタズラを反省中
可愛すぎて怒れない
でもそこ、シンクなんよ…🥹
シンクで遊んでしまった子猫を叱ったおんぷちゃん🎵さん。すると、この表情です。本当に反省しているような「しゅん」とした顔…。これを見たら、怒るに怒れなくなりますよね。きっと本人も、叱られていると分かったのでしょう。まだ子猫でもちゃんと言葉を理解して、意思の疎通ができているのかもしれませんね。
この投稿に「かわいすぎる」「子猫ちゃんは好奇心旺盛」などのリプライが寄せられました。かわいすぎる子猫の表情に癒されるポストでした。
「この写真に猫が2匹」見つけたらクスッと笑える猫探しに3万いいね
ご紹介するのはいえもり＆７歳と５歳と猫(@iewori)さんが投稿したある写真。猫ちゃん同士、よくくっついているのを見かけることはありませんか？仲がいいからなのか、気がつくと同じようなところに。今回は、いえもり＆７歳と５歳と猫さんが、かわいい猫ちゃんの写真を投稿してくれたのですが、よく見ると1匹ではないようで…。
©iewori
写真の中に猫が２匹います
さて、この難問、皆さんは解くことができましたか？よーく見てみてみると確かにもう1匹猫ちゃんがいます。仲良しな猫ちゃんなんですね。いつも一緒なのでしょうか。
この投稿に「踏まれているのかと思った」など、一生懸命猫ちゃん捜しをしたリプライが寄せられました。こっそり一緒にいるなんて、とてもかわいらしいですね。
記事作成: yue12sakura
（配信元: ママリ）