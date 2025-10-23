感情はリビングに置いてきた…“入浴直前”ポメの表情に4千いいね「耳もリビングに？」「かわいい」【ママリ】

「感情はリビングに置いてきた」ポメの虚無顔に4,900いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、おポメのこむぎくん(@opomenokomugi)さんの投稿です。犬や猫を飼っていると、自宅でシャンプーさせることがありますが、中には水を嫌がる子もいますよね。





投稿者・おポメさんの愛犬は、シャンプー時の表情がまるで「感情はリビングに置いてきた」と言っているよう。そのかわいい虚無顔に注目が集まりました。

感情はリビングに置いてきた

感情だけでなく他にも置いてきてしまったかのようなお写真。ポメラニアンのチャームポイントであるふわふわな毛、ぴょこんとかわいい耳も姿を消していて、いつもと違う姿に笑いを誘われますね。



この投稿には「耳もですね🤣」「かわいい💕」といったコメントが寄せられていました。おポメさんの愛犬の何とも言えない表情に、じわじわと笑いが込み上げる癒やしの投稿でした。

眉間にしわ？反省の表情がかわいすぎる子猫に2万いいね

ご紹介するのはおんぷちゃん🎵(@onpuhime1011)さんが投稿したある写真。とても不思議ですが、ペットに対する愛情や信頼関係があれば、言葉がなくとも意思疎通ができるようになる瞬間がありますよね。



投稿者のおんぷちゃん🎵さん。飼っている子猫を叱ったところ、あまりにも「しゅん…」とした様子をしてくれたそう。それが、たまらなくかわいかったようです。

イタズラを反省中

可愛すぎて怒れない

でもそこ、シンクなんよ…🥹

シンクで遊んでしまった子猫を叱ったおんぷちゃん🎵さん。すると、この表情です。本当に反省しているような「しゅん」とした顔…。これを見たら、怒るに怒れなくなりますよね。きっと本人も、叱られていると分かったのでしょう。まだ子猫でもちゃんと言葉を理解して、意思の疎通ができているのかもしれませんね。



この投稿に「かわいすぎる」「子猫ちゃんは好奇心旺盛」などのリプライが寄せられました。かわいすぎる子猫の表情に癒されるポストでした。

「この写真に猫が2匹」見つけたらクスッと笑える猫探しに3万いいね

ご紹介するのはいえもり＆７歳と５歳と猫(@iewori)さんが投稿したある写真。猫ちゃん同士、よくくっついているのを見かけることはありませんか？仲がいいからなのか、気がつくと同じようなところに。今回は、いえもり＆７歳と５歳と猫さんが、かわいい猫ちゃんの写真を投稿してくれたのですが、よく見ると1匹ではないようで…。

写真の中に猫が２匹います

さて、この難問、皆さんは解くことができましたか？よーく見てみてみると確かにもう1匹猫ちゃんがいます。仲良しな猫ちゃんなんですね。いつも一緒なのでしょうか。



この投稿に「踏まれているのかと思った」など、一生懸命猫ちゃん捜しをしたリプライが寄せられました。こっそり一緒にいるなんて、とてもかわいらしいですね。

