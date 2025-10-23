大阪駅前“超デカい”ユニクロが誕生…詳細 実店舗唯一の欧州特別コレクション＆限定コラボ＆来店プレゼント【一覧】
ユニクロはあす24日、大阪・梅田に新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」をオープンする。「ユニクロ LINKS UMEDA店」を増床し、西日本最大の店舗となる。
【写真多数】『UNIQLO UMEDA』実店舗唯一発売の「欧州特別コレクション 」＆大阪コラボ「UTime!」アイテムなど
再開発が進む大阪・梅田のうめきた地区（大阪駅北地区）に、新たなLifeWearのショーケースとしてユニクロのグローバル旗艦店が登場。「関西、そして世界中から多くの人々がつどい、にぎわい、交流するうめきた地区に、最新・最旬・最高の売場と商品、サービスをご用意します。大阪・梅田が持つ魅力を世界中に情報発信し、世界中のお客様に最も支持されるグローバル旗艦店を目指してまいりますので、ご期待ください」と呼びかける。
新店舗は、JR大阪駅や各線梅田駅前の「リンクス梅田」1階と2階に広がり、売場面積は約1300坪を誇る。
オープンの目玉は「欧州特別コレクション」の実店舗販売。これまでヨーロッパを中心に販売していた商品の中から、特に現地で人気のアイテムを選び抜いたコレクションとなり、「UNIQLO UMEDA」とオンラインストアでの扱いとなる。
特別コラボレーションアイテムの販売や、オープン記念特別プレゼントなどもそろう。
■『UNIQLO UMEDA』
オープン日：2025年10月24日（金）
住所：大阪府大阪市北区大深町1番1号 LINKS UMEDA 1・2階
売場面積：約1300坪
取扱商品：メンズ、ウィメンズ、キッズ、ベビー
▼欧州特別コレクション
これまでヨーロッパを中心に販売していた商品の中から、特に現地のお客様に人気のアイテムを選び抜いたコレクション。UNIQLO UMEDAとオンラインストアで10月24日（金）から販売。
※日本国内販売にあわせた、日本サイズ規格の商品
※10月24日（金）より、UNIQLO UMEDAとオンラインストアだけで購入できる
※オンラインストアでは10月24日（金）午前10時15分より販売開始
▼オープン記念特別プレゼント（10月24日〜26日）
・来たらもらえる「ウメダチーズラボ ポテトスティック」
大阪・梅田で生まれた新感覚のチーズスイーツ店「ウメダチーズラボ」のポテトスティックを、毎日先着でプレゼント。毎日先着、なくなり次第終了。総数9000点。
▼1万円以上買ったらもらえる「UNIQLO UMEDAオリジナルレジャーマット」
コンパクトに持ち運べて便利なレジャーマット。ほどよいクッション性でゆったり座れます。秋の行楽シーズンも楽しめる。毎日先着、なくなり次第終了。総数9000点。
▼特別コラボレーション「UTime!」
大阪を代表する店舗や、梅田の人気店とのコラボレーションアイテムを販売
・ウメダチーズラボとのコラボレーションアイテム
・FM802とのコラボレーションアイテム
・ダイキン工業とのコラボレーションアイテム
・西日本旅客鉄道とのコラボレーションアイテム
・阪急電鉄とのコラボレーションアイテム
・FRUITIERE KIMURAとのコラボレーションアイテム
・蜜香屋とのコラボレーションアイテム
▼「DISCOVER UMEDA MAP」の配布
「うめきた」「大阪駅」「茶屋町」「中崎町」「お初天神」「北新地」「ダイヤモンド」「西梅田」魅力あふれる街梅田を8つのエリアに分けて紹介。人気気の観光スポットや飲食店、最新のスポット等掲載。
