¸µÇµÌÚºä46¡¦°ËÆ£ËüÍý²Ú¡¢¡ÈÂ©»Ò¡É¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¹â¤Ê¿Æ»Ò¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¥À¥Ö¥ë¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£ËüÍý²Ú¤¬¡¢22Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿NHKÌë¥É¥é¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¡ÊÁí¹ç¡¡·î¡ÁÌÚ¡¡¸å10¡§45¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤ÇÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚÍè´õ¤È¤ÎÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÂ©»Ò¡É¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¸µÇµÌÚºä46¡¦°ËÆ£ËüÍý²Ú
¡¡¹â¹»»þÂå¡Ö°ì½ï¤Ë±§Ãè¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿Å·Ê¸Éô¤Î½÷»Ò4¿ÍÁÈ¡£30Âå¤Ë¤Ê¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÃæ¡¢¤Õ¤ÈËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ´¤ÈºÆ²ñ¤·¡ÖÄ¶¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±¤À¤Ã¤¿¤é¡Äº£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ç¤â±§Ãè¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤È2ÅÙÌÜ¤ÎÀÄ½Õ¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Å·Ê¸Éô¤ÎÆ±µéÀ¸4¿Í¤òÌÚÎµËãÀ¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢ÊÒ»³Í§´õ¡¢°ËÆ£¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡°ËÆ£±é¤¸¤ëÌÚÆâÀ²»Ò¤ÏÃÏ¸µ¤Î»ÔÌò½ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ°¦ÁÛ¤À¤¬¡¢º¬¤ÏÍ¥¤·¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤¯¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç·ø¼Â¤Ê¹çÍý¼çµÁ¼Ô¤À¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÍ¤¿Ê¤à¹ë²÷¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¡¹¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÊÑ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï±§Ãè·úÃÛ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÇ¥¿±¤·¡¢¸½ºß¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¦³Ù¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤¬¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¡£Â©»Ò¤¬¾Íè¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤¤¤Þ¤ÏÂ©»Ò¤Î¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÂ©»Ò¡¦³Ù¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢ºßÂð¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿À²»Ò¡×¤ÈÊª¸ì¤òÀâÌÀ¡£¡Ö»£±ÆÃæ¤Î¿Æ»Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢À²»Ò¤¬³Ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à±Û¤·¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤â¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ê¿Æ»Ò¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¥À¥Ö¥ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊShot¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÂ©»Ò¡É¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¸µÇµÌÚºä46¡¦°ËÆ£ËüÍý²Ú
¡¡¹â¹»»þÂå¡Ö°ì½ï¤Ë±§Ãè¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿Å·Ê¸Éô¤Î½÷»Ò4¿ÍÁÈ¡£30Âå¤Ë¤Ê¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÃæ¡¢¤Õ¤ÈËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ´¤ÈºÆ²ñ¤·¡ÖÄ¶¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±¤À¤Ã¤¿¤é¡Äº£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ç¤â±§Ãè¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤È2ÅÙÌÜ¤ÎÀÄ½Õ¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Å·Ê¸Éô¤ÎÆ±µéÀ¸4¿Í¤òÌÚÎµËãÀ¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢ÊÒ»³Í§´õ¡¢°ËÆ£¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÂ©»Ò¡¦³Ù¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢ºßÂð¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿À²»Ò¡×¤ÈÊª¸ì¤òÀâÌÀ¡£¡Ö»£±ÆÃæ¤Î¿Æ»Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢À²»Ò¤¬³Ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à±Û¤·¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤â¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ê¿Æ»Ò¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¥À¥Ö¥ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊShot¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£