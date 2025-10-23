フリーアナウンサーの米澤かおり（35）が23日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる長女の出産を報告した。

「家族が増えました 予定日より一週間ほど早く会いに来てくれたちょっとせっかちな女の子です」と投稿。

「思い描いていたスーパー安産！とはいかなかったものの、結果的に母子ともに健康で出産を終えることができました」と米澤。「産まれてきたらどんな感情になるだろうといろいろな想像をしてきましたが、それを超える喜び幸せに驚いています」とつづった。

「もちろん毎日とっても大変で いろいろなことが心配で 寝不足で 体はボロボロなのですが… 娘と一緒にたくさんの『初めて』を経験できることもまた とても尊いことだと噛みしめています」と記した。

「妊娠中はたくさんのお気遣いを頂き ありがとうございました 引き続きよろしくお願いいたします」とした。

米澤アナはセントフォース所属。慶大卒業後の2013年に地方局の岩手めんこいテレビに入社し、19年にフリーに。21年から日本テレビの情報番組「Oha！4 NEWS LIVE」にニュース担当として出演。23年9月に結婚したことを発表していた。

今年6月、第1子妊娠と日本テレビ「Oha!4 NEWS LIVE」（月〜金曜前4・30）のニュース担当を卒業することを発表していた。