¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î°É¡Ê39¡Ë¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¿Æ»ÒÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÅÏÊÕ¸¬¤È°É¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤Ç¡¢°É¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¡£°É¤ÎYouTube¤Ç¤â¿Æ»Ò¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸¬¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È°É¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤âÁ´¤¯·ùÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£µæ¶Ë¤Î¿Æ»Ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
66ºÐ¤ò·Þ¤¨Ì¼¡¦°É¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï2025Ç¯10·î22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½©¤ÎÉ÷¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤Ìë¤Ë¡¢»Å»ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â°¦ÍÑ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ë¥Ö¥ë¥Í¥í¥¯¥Á¥Í¥ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¡£ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê66ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤ÆÄº¤¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Î°É¤äÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(^^)¡×¡Ö°É¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢°É¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡Ö¤Ï¤Ô¤Ð¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë