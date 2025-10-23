¸µ¡ÖOha¡ª£´¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÊÆß·¤«¤ª¤ê¡¢Âè£±»Ò½÷»ù½Ð»º¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë´î¤Ó¹¬¤»¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖOha¡ª4 NEWS LIVE¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊÆß·¤«¤ª¤ê¡Ê35¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÊÆß·¥¢¥Ê¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡Í½ÄêÆü¤è¤ê°ì½µ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°¦Ì¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼°Â»º¡ª¡¡¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç½Ð»º¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÛÁü¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë´î¤Ó¹¬¤»¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óËèÆü¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¡¿²ÉÔÂ¤ÇÂÎ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ø½é¤á¤Æ¡Ù¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¤È¤Æ¤âÂº¤¤¤³¤È¤À¤È³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¸¯¤¤¤òÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÊÆß·¥¢¥Ê¤Ï23Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£6·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖOha¡ª4¤«¤é¤Ï»ºµÙ¤Î¸å¡¢Â³Åê¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¼Ìë¤«¤é¤Î¶ÐÌ³¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ÏÊªÍýÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨°ìÃ¶¤ª»Å»ö¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÈÖÁÈ¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£