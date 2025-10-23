TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第3話が10月21日に放送され、反響を呼んでいます。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第4話あらすじ。鮎美の「すごく好きな彼氏」は“大量消費型恋愛体質”と知り、心配で居ても立ってもいられない勝男だが…

鮎美（夏帆）がミナト（青木柚）と抱き合っているところを目撃してショックを受ける勝男（竹内涼真）。

鮎美を吹っ切るべく、マッチングした女性・椿（中条あやみ）と早速会ってみることに。

その後、お家デートを提案された勝男は、2人で食べるためのおでんを気合を入れて仕込むが…

＊以下10月21日放送第3話のネタバレを含みます。

第3話、椿との出会いで…

椿とのお家デートに向けて、勝男は前日の夜からおでんを仕込みます。

鮎美が作ってくれた時には否定していたウインナーを入れ、さらに大根が丁寧に下処理されていたことや、煮込むことでつゆの味が深くなること知る勝男。

そしてついに迎えた当日。食べてもらうのを楽しみにしていた勝男は、椿から「なんだ、おでんか。コンビニでも買えるじゃん」「しかもまだ秋だよ、何か早くない？」と言われ、内心で＜何だこいつ＞という思いが止まりません。

さらに、食べ始めた椿から「コンビニくらい美味しいかも」「まあ、さすがに料亭のおでんには勝てないけど」と想像とは違う言葉をかけられた勝男は、モヤモヤを募らせます。

極めつけに「おでんだって、買って煮ただけじゃん」と言われてしまい、スイッチが入った勝男。椿に対して感じたことを赤裸々に伝え、最後に「椿の心遣いのなさに絶望している」と言いながら、そこで自分も同じだったことに気がつきます。

鮎美に悪気なく伝えていた＜強いて言うなら全体的におかずが茶色すぎるかな＞＜作りたてが一番、レンジでの加熱は味が落ちる＞といった言葉を思い出し、涙を流す勝男。

「ああやって毎日、鮎美の心を踏みにじっていたんだ」

その様子をみていた椿は、自分も元カレが忘れらないことを明かします。”失恋友達”として一気に打ち解ける二人。

その後、椿は「おでんのお礼」と朝ごはんに納豆トーストを作り、二人で食べることに。

「おいしいものを食べてるとさ、好きな人の顔浮かぶよね」という椿の言葉から、鮎美のことが未だ忘れらないだけでなく、あゆみが好きなものを知らないことに気づく勝男でした。

＜視聴者の声＞

椿との出会いで、今までの自分の言動が、どれほど鮎美を傷つけていたのかを知ることになった勝男。非を認めて素直に反省する勝男に対して、”応援したい”とSNSでは多くの感想が。

視聴者からは「ブーメラン！」「自分の行いに気づけたようでなにより」「勝男ってちょっと価値観古くて、抜けてるだけで良いやつじゃないか」「自分の悪い部分をちゃんと理解できるのはいいところだけど、椿のいる前なんだよな」「本当にぶっ刺さる泣き方をするよね…」といった声があがっていました。

ーーー

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。

ーーー

＜番組概要＞

［タイトル ］ 火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

［放送日時 ］ 2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57

［スタッフ］

製作：TBSスパークル、TBS

原作：谷口菜津子「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ぶんか社「comicタント」連載）

脚本：安藤奎

プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ

演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏

編成：関川友理

［出演者 ］夏帆、竹内涼真

中条あやみ、青木 柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子

菅原大吉

