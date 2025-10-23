『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第4話あらすじ。鮎美の「すごく好きな彼氏」は“大量消費型恋愛体質”だった。心配で居ても立ってもいられない勝男だが…＜ネタバレあり＞
TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第4話が10月28日に放送予定です。
「なんだ、おでんか」作った料理を否定され、鮎美の気持ちを理解した勝男
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。
恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。
2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。
火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（c）TBSスパークル／TBS
第4話あらすじ
鮎美（夏帆）から「すごく好きな彼氏ができた」と伝えられた直後、太平（楽駆）のバーでミナト（青木柚）を目撃した勝男（竹内涼真）。
太平と渚（サーヤ）がミナトを“女たらし”と言っていたのが気になった勝男が、居合わせたミナトの元カノたちに話を聞くと、ミナトは女性とすぐに付き合うがすぐに別れる“大量消費型恋愛体質”のよう。
鮎美のことが心配で居ても立ってもいられない勝男だったが、南川（杏花）から「元カレは無関係」と言われた言葉が突き刺さり、行動を起こせずにいた。
そんなこととは露知らず、ミナトとの仲を順調に深めていく鮎美。そしてついに同棲に漕ぎ着ける。
ミナトのために料理を作って家で待つのだが、ミナトへの違和感と不安が徐々に募っていく中、ミナトのある場面を目撃してしまう…。
ーーー
＜番組概要＞
［タイトル ］ 火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
［放送日時 ］ 2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57
［スタッフ］
製作：TBSスパークル、TBS
原作：谷口菜津子「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ぶんか社「comicタント」連載）
脚本：安藤奎
プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ
演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏
編成：関川友理
［出演者 ］夏帆、竹内涼真
中条あやみ、青木 柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子
菅原大吉
［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/antaga_tbs/
［公式X］ @antaga_tbs
［公式Instagram ］ antaga_tbs
［公式TikTok ］@antaga_tbs