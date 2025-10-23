2026年1月期のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』で、中村倫也が主演を務めることが発表された。

参考：中村倫也、『DREAM STAGE』主演で元天才音楽プロデューサーに 「韓国語にも挑戦します」

舞台となるのはK-POP業界。彼が演じるのは、かつて天才と呼ばれながら、ある挫折をきっかけに音楽の第一線から離れた“元・天才”音楽プロデューサー・吾妻潤という役どころだ。

近年、中村は『石子と羽男―そんなコトで訴えます？―』（TBS系）や『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）などで、責任や倫理を背負う役柄を続けてきた。そこから大きく振れ、今回は「夢を扱う人間」「音楽の世界に戻ろうとする人間」を演じる。発表の段階で新境地という言葉が自然と頭に浮かぶキャスティングだ。

前作『DOPE 麻薬取締部特捜課』の陣内鉄平は、法と正義の側から秩序を守る人物であり、どこか達観したクールさを纏っていた。だが吾妻は、冷冷とした現実主義ではありつつも、その奥にかつて燃えていた熱を抱え続けている人物だ。中村自身も公式コメントで「吾妻は無愛想に見られがちですが、胸には燻った炎を秘めている“元”音楽プロデューサー」と語っているように、この役は表面に出にくい感情を“内側からどう滲ませるか”という所作に、最も魅力が宿るタイプのキャラクターである（※1）。

今回はグローバル展開も視野に、作中のボーイズグループ・NAZEが作品の枠を飛び出してリアルな活動も並行するとのことで、作品の舞台がK-POP業界であることにも意味がある。K-POPは今や国際的なポップカルチャーの中心にあり、世界と繋がる場所そのものと言えるジャンルだ。華やかさの裏で徹底した実力主義が存在し、練習生や若手にとっては努力・成長・競争のすべてが試される環境になる。それは同時に、かつて天才と称された人間が“戻るには痛みも覚悟も必要な場所”でもある。かつての自分と、まっすぐに夢へ向かう若者たち。その距離や温度差が、ドラマの中で交差していく。

さらに今回、音楽という要素は中村にとって決して未知ではない。彼はこれまでも『RENT』や『ルードヴィヒ ～Beethoven The Piano～』などの舞台で歌唱を披露してきたほか、実写映画『アラジン』では吹替歌唱を担当し、俳優としての表現領域に音楽的な蓄積を持っている俳優だ。だからこそ音楽プロデューサーという設定も納得がいく。

もちろん、歌唱シーンの有無はまだ明かされていない。しかし、音楽で感情を運べる俳優が、音楽への情熱を手放したキャラクターを演じる。この構図には、たとえ声を発さない場面でも十分に鳴り響くものがある。熱を表に出さない芝居が多い中村にとって、もう一度ステージの光を見つめる人という役は、静かな余白を通じた表現が存分に活かされる領域だろう。

このキャスティングがしっくりとハマりそうな予感がするのは、おそらくそこに理由がある。大きく叫ぶのではなく、静かに灯り続ける熱。その温度を抱えた人物像が、今回の役柄と重なって見えるからだ。誰よりも先に夢を知り、同じくらい挫折も知っている人間の複雑さを、中村がどのように表現していくのか。その過程こそ、放送前からすでに期待を集めている。

中村にとっては新たな挑戦でありながら、これまでの歩みとも確かに地続きにある役どころだ。吾妻潤という人物に、中村倫也がどのように体温を与えていくのか。その答えはまだ誰も知らない。その瞬間がどの表情で訪れるのかを想像しながら、その幕開けを静かに待ちたい。

参照※ https://realsound.jp/movie/2025/10/post-2196499.html

（文＝川崎龍也）