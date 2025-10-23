＜速報＞ 渋野日向子は1アンダーでホールアウト 現在首位は西村優菜、佐久間朱莉
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 初日◇22日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが進行している。3週連続で国内ツアーに出場する渋野日向子が、先ほどホールアウトした。
【大会ライブフォト】渋野ら“黄金世代”のスリーショット
予選ラウンドは同じ黄金世代の河本結と大里桃子とプレー。10番からスタートした前半を2バーディ・1ボギーの1アンダーで折り返したが、後半は2バーディ・2ボギーと伸ばせない展開に。ホールアウト時点で首位と5打差の25位タイにつけている。6アンダーのトップには、こちらも米ツアーを主戦場にする西村優菜と、メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉が立っている。1打差の3位グループに都玲華、中村心のルーキー2人が続いている。米ツアーを主戦場にする岩井明愛は3アンダーでホールアウト。岩井千怜は1オーバーで、こちらも初日のラウンドを終えている。今大会は賞金総額2億円のビッグトーナメントで、優勝者は3600万円を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 国内女子ツアー・リーダーボード
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
米国帰りの櫻井心那が右手首痛のため欠場 「感覚がよくなってきたから悔しい」
渋野日向子は河本結と大里桃子との黄金世代ペアリングを大歓迎 「今の私が目指すべき2人。でも、負けたくない」
最強ジャパン出陣！ 国別対抗のリーダーボード
【大会ライブフォト】渋野ら“黄金世代”のスリーショット
予選ラウンドは同じ黄金世代の河本結と大里桃子とプレー。10番からスタートした前半を2バーディ・1ボギーの1アンダーで折り返したが、後半は2バーディ・2ボギーと伸ばせない展開に。ホールアウト時点で首位と5打差の25位タイにつけている。6アンダーのトップには、こちらも米ツアーを主戦場にする西村優菜と、メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉が立っている。1打差の3位グループに都玲華、中村心のルーキー2人が続いている。米ツアーを主戦場にする岩井明愛は3アンダーでホールアウト。岩井千怜は1オーバーで、こちらも初日のラウンドを終えている。今大会は賞金総額2億円のビッグトーナメントで、優勝者は3600万円を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 国内女子ツアー・リーダーボード
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
米国帰りの櫻井心那が右手首痛のため欠場 「感覚がよくなってきたから悔しい」
渋野日向子は河本結と大里桃子との黄金世代ペアリングを大歓迎 「今の私が目指すべき2人。でも、負けたくない」
最強ジャパン出陣！ 国別対抗のリーダーボード