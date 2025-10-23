渋野日向子は1アンダーで初日を終えた。（撮影：福田文平）

写真拡大

＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース　初日◇22日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが進行している。3週連続で国内ツアーに出場する渋野日向子が、先ほどホールアウトした。

【大会ライブフォト】渋野ら“黄金世代”のスリーショット

予選ラウンドは同じ黄金世代の河本結と大里桃子とプレー。10番からスタートした前半を2バーディ・1ボギーの1アンダーで折り返したが、後半は2バーディ・2ボギーと伸ばせない展開に。ホールアウト時点で首位と5打差の25位タイにつけている。6アンダーのトップには、こちらも米ツアーを主戦場にする西村優菜と、メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉が立っている。1打差の3位グループに都玲華、中村心のルーキー2人が続いている。米ツアーを主戦場にする岩井明愛は3アンダーでホールアウト。岩井千怜は1オーバーで、こちらも初日のラウンドを終えている。今大会は賞金総額2億円のビッグトーナメントで、優勝者は3600万円を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

随時更新！　国内女子ツアー・リーダーボード
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
米国帰りの櫻井心那が右手首痛のため欠場　「感覚がよくなってきたから悔しい」
渋野日向子は河本結と大里桃子との黄金世代ペアリングを大歓迎　「今の私が目指すべき2人。でも、負けたくない」
最強ジャパン出陣！　国別対抗のリーダーボード