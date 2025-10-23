´Ú¹ñ¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î²÷µó¡¢¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡ÙËÜ¾Þ¼õ¾Þ¤Ëºî¼Ô¤â´¶·ã
¡¡ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëwebtoonºîÉÊ¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¡Êºî¡§ÌÀÀ¸¥Á¥Ê¥ß»á¡Ë¤¬22Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¥í¥Ã¥Æ¥·¥Í¥Þ¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥ï¡¼Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡Ù¤Ç¡¢ËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Íºî²È¤Ë¤è¤ëwebtoonºîÉÊ¤ÎËÜ¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡Ø2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡Ù¤Ï¡¢webtoon»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¸øÊç¤·¡¢Í¥½¨ºîÉÊ¤òÁªÄê¤¹¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¤È¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿¶¶½±¡¤¬¼çºÅ¡¦¼ç´É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°ÅöÆü¤Ï¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ºî¼Ô¡¦ÌÀÀ¸»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÂåÆÉ¡£¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Î¼«²èÁü¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÌÀÀ¸»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎwebtoonºîÉÊ¡£¤½¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Á¤«¤é³Ø¤Ó¡¢²èÌÌÉ½¸½¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ÈÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿³¤³°¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤âÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÈÊúÉé¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ùºî¼Ô¥Á¥ç¡¦¥°¥¡¥ó¥¸¥ó»á¤Î¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥ÞOST¤Î¡Ö»Ï¤Þ¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿²Î¼ê¤ÎGaho¤¬Ç®¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Íºî²È½é¤ÎËÜ¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ö¥ß¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëºî²È¡¦ÌÀÀ¸¥Á¥Ê¥ß»á¤¬¡¢2024Ç¯12·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿½é¤Îwebtoon¡£¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Îwebtoon¡¦²£ÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÊÔ½¸ÉôÌç¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ WEBTOON STUDIO¡×È¯¤ÎºîÉÊ¤À¡£¡Ö´Ø¤ï¤ë¤ÈÁá»à¤Ë¤¹¤ë¡×¤È±½¤µ¤ì¤ëÎá¾î¡¦Æ£ÎÓÈþ²»¡Ê¤Õ¤¸¤Ð¤ä¤· ¤ß¤µ¤ª¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤ÇÈà½÷¤òºÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿ÂçÃÏ¼ç¤Ç¹ë¾¦¤ÎÉÙÅè´ð¡Ê¤È¤ß¤·¤Þ ¤Ï¤¸¤á¡Ë¡£2¿Í¤Î¥ï¥±¤¢¤ê¤Ê·ëº§¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈþÎï¤ÊÏÂÉ÷¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¡Ø2025 WORLD WEBTOON AWARDS¡Ù¼õ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷
¡ãÂç¾Þ¡ä
¡Ø¥ß¥ì¤Î¹üÆ¡ÉÊÅ¹¡Ù
¡ãËÜ¾Þ¡ä¡Ê10ºîÉÊ¡Ë
¡Ø»ÍÅÙÌÜ¤ÎÉ×¡Ù
¡Ø¥ß¥ì¤Î¹üÆ¡ÉÊÅ¹¡Ù
¡ØÁ´ÃÎÅª¤ÊÆÉ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ù
¡Ø°Îî¼íÎÄÃÄ¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥º
¡Ø²øÎÏÍð¿À¡Á·ì¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ËÜÀ¡Á¡Ù
¡Ø±»Æó¤Ä¤ÎÌ¼¡Ù
¡Ø¥Þ¥ë¤Ï»Ò¸¤¡Ù
¡Ø¸Ï¤ì¤¿²Ö¤ËÎÞ¤ò¡Ù
¡ØÉãÌµÁÐ¡Ù
¡ØÅ´ÄÈ¶µ»Õ¡Ù
¡ãÆÉ¼Ô¿Íµ¤¾Þ¡ä
¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»à¤ÌÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù
¡ã¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¾Þ¡ä
¡ØÁ´ÃÎÅª¤ÊÆÉ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ù
