田村淳、長女9歳の誕生日を“躍動感”ある親子2ショットで報告 田村家のスローガンも紹介「我が家はママを中心に」
お笑い芸人の田村淳（51）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女が9歳の誕生日を迎えたことを報告し、田村家で“恒例”の親子2ショットを公開した。
【写真】「スタイルの良い長女ちゃん」9歳になった長女を抱く田村淳
田村は「9歳の誕生日 我が家の恒例行事になった 走ってきた娘を抱き抱えるという謎行事」とつづり、長女に抱きつかれて満面の笑みを見せる田村の姿が投稿されている。
「9」の大きな風船を背景に、田村が大きく口を開け長女を待ち構え、長女が走ってくる様子をアップ。ページを送るごとに長女の躍動感ある姿が捉えられていた。
全ての写真で口が開きっぱなしだった田村は、長女の勢いに「小さい頃は恐怖を感じなかったけれど ここまで育つとスピードも重さも違うので怖い いつまでやってくれるかなぁ…」と心情を吐露している。
最後に「娘たちへ 誕生日に自発的にママへ産んでくれた感謝を伝えてくれるようになってパパはとても嬉しいです。我が家はママを中心に回っています。ママを笑顔に！が田村家のスローガンです。忘れないように パパより」とらしさ全開のメッセージを添えて、田村家の“家訓”を紹介していた。
この投稿には「スタイルの良い長女ちゃん ホンマに大きくなりましたよね〜」「パパの顔も最高です」「娘さんが走って来てる臨場感すごい」などのコメントが寄せられている。
淳は2013年9月に10歳年下の一般女性と結婚。16年10月に第1子長女、20年6月に第2子次女が誕生した。
