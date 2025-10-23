°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÄó¸À¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉðÅÄº½Å´¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÄ«¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¡ÖÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡£10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë8»þÂæ¤Î¥³ー¥Êー¡Ö¥é¥¸¥Þ¥¬¥³¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍËÁ°È¾¥ì¥®¥å¥éー¤Î»þ»ö·Ý¿Í¡¦¥×¥Á¼¯Åç¤¬¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¹ÖµÁ¤·¤¿¡£
¥×¥Á¼¯Åç¡Ö¡Ê°ìºòÆüÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤ÈÏ¢Î©¤·¤¿°Ý¿·¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¸å¡Ëº£Æü¤Î¤³¤Î¡ØÄ«¤«¤é¥¿¥Ö¥í¥¤¥É¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¡£º£¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°Àâ¤Ç¤¹¡£Í×¤ÏËÍ¤ÎÀÛÂ®¤µ¤È¤«¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢µÞ¤®¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¿·Ê¹³Æ»æ¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤Î»º·Ð¿·Ê¹°ìÌÌ¡¢ÁíÍý´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊý¤¬ÏÀÀâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¶õµ¤ÆÉ¤Þ¤ºÂç¶È¤Ê¤»¡Ù¤È¡£Âç¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê»Å»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ïº£¡¢Îò»ËÅª¤ÊÀ¯¶É¤Î¹âÍÈ´¶¤¬Éº¤¦¡£»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¤¿ÊÝ¼éÉ¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î´üÂÔ´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¤½¤Î»º·Ð¿·Ê¹¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄê¿ôºï¸º¤È¤«¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤âÏÀ³°¤ÈÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÅÞÆâ´ðÈ×¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡Ä¡Ä¤½¤Î¶ì¶¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¹ç°ÕÁ°¤Î¿åÌÌ²¼¤Î¶¨µÄ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Èµá¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏËëËö¤Î»Ö»Î¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿µÈÅÄ¾¾±¢¤¬¡¢Âç¤¤Ê»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ì¿´ÉÔÍð¤ËÆÍ¤¿Ê¤àÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢°Ý¿··Ò¤¬¤ê¤Ç¤Í¡£À¯¼£²È¤Ã¤ÆÀï¹ñÉð¾¤È¤«ÀÎ¤Î°Î¿Í¤È¤«¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¶¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡£»º·Ð¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ø·ûË¡9¾ò²þÀµ¤Ê¤É¤Ê¤¹¤Ù¤Âç»Å»ö¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¶¸¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê´üÂÔ´¶¤â¤¢¤ë¡Ù¡×
ÉðÅÄº½Å´¡Ö¤É¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤À¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼¯Åç¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤³¤ì¤Í¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤³¤ì°ìÊý¤ÇÀÛÂ®¤µ¤È¤«¡¢µÞ¤®¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤ÎÏÀÄ´¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹Â¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶¸¤¨¡Ù¤È¡£¡Ø¤â¤¦°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤¨¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¡Ø¤µ¤¢³§¤µ¤ó¡¢ÀÛÂ®¤µ¤«¡¢¤â¤Ã¤È¶¸¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤«¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¹â»Ô¤µ¤óÅª¤Ë¤½¤ì¤òÌä¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
º½Å´¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤ÁªÂò»è¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼¯Åç¡Ö·ë¹½°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¶¸¤¨¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
º½Å´¡ÖËÜÅö¤ËÀ¯¼£²È¤Î°¦ÆÉ½ñ¤È¤«¤ò¸«¤ë¤È¡¢É¬¤º»ÊÇÏÎËÂÀÏºÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤È¤«¡¢µÈÀî±Ñ¼£ÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÊÌ¤Ë¤É¤ó¤Ê°¦ÆÉ½ñ¤òÆÉ¤â¤¦¤¬¾¡¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ä¤È¥Þ¥¸¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë¤½¤³¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼¯Åç¡Ö¹â»Ô¤µ¤óº£²ó¤Í¡¢½÷À½é¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇËÍ¤¬¸«¤¿·Ð¸³¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤È¤«¡¢É¬¤º¤ª¤¸¤µ¤ó¤·¤«½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡ØÀï¹ñÉð¾¤ËÎã¤¨¤ë¤È¤´¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬ÉáÄÌ¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Àï¹ñÉð¾¤òÎ©¤Æ¤Æ±ÊÅÄÄ®¤ÎÊó¤¸¤ëÂ¦¤â¤Í¡£¤Ê¤ó¤«»þÂå¤â°ã¤¦¤À¤í¤¦¤·¡¢»È¤¤Êý¤ÎÊ¸Ì®¤â°ã¤¦¤À¤í¤¦¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó°Ý¿·¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÊý¤ÏµÈÅÄ¾¾±¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ø¶¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØÀÛÂ®¤µ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Î¾ÊýÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
º½Å´¡ÖÁÈ³Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÀÐÇËÀ¯¸¢¤«¤é¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¤Ë¡¢¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºòÆü¤¢¤¿¤ê¿·¤·¤¤Âç¿Ã¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ê¤ê¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼¯Åç¡Ö¤À¤«¤éÆ±¤¸ÊÝ¼é·Ï¤Î¡¢Îã¤¨¤ÐÆÉÇä¿·Ê¹¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼ÒÀâ¤Ç»º·Ð¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡ØÀ¯ºö¤Ë¤Ï¼Â¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤äÀ¯¸¢¹½ÁÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¹àÌÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´í¤¦¤¤¹Í¤¨Êý¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤ÐÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤Ç¤¹¤Í¡¢Äê¿ôÀ§Àµ¤È¤«¡£¤³¤ìËÜÍè¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤Ù¤ÏÃ¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤â¤½¤â¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¡ØÀ¯¼£²È¤ÏÌµÂÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø°Ý¿·¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸ÊÝ¼é·Ï¤Ç¤âÆÉÇä¤Ï¼ÒÀâ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¿¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¿·Ê¹¤ÏÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤Î¸å¤â¥×¥Á¼¯Åç¤µ¤ó¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç¹â»ÔÆâ³Õ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤É¤ò¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£