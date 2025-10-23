漫画家の蛭子能収さんの家族が運用している公式Xが2025年10月21日に更新され、蛭子さんが78歳の誕生日を迎えたことが報告された。

「今年はよっちゃんへ感謝の気持ちを歌詞にし、楽曲にしてプレゼント」

蛭子さんは2020年7月に放送された「主治医が見つかる診療所」（テレビ東京系）を通じて、レビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症の合併症を患っていることを公表していた。

現在、認知症が進行している蛭子さんに代わって家族が運用している公式Xアカウントは、21日の投稿で「よっちゃん78才の誕生日」と78歳を迎えたことを報告。また、蛭子さんの様子については、「少し痩せたけど健康体重！元気！」という。

ポストでは、ろうそくが立てられたケーキを前にした蛭子さんの姿も公開されており、「今年はよっちゃんへ感謝の気持ちを歌詞にし、楽曲にしてプレゼント」「絵は孫が描きました」と、家族が誕生日を祝福していることが明かされていた。

さらに次のポストでは、ケーキに立てられたろうそくの火を蛭子さんが懸命に吹き消している動画も公開されていた。

このポストにXからは、「お誕生日おめでとうございます」「この笑顔が久しぶりに拝見できて嬉しいです」「いつまでもご家族で幸せに日々お過ごしください」という声が集まっていた。