ÂçÎä¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾31¡ó¸º±×¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡ÂçÎä <2883> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î23Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î5²¯±ß¢ª2.7²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï3.9²¯±ß)¤Ë45.2¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ30.7¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10²¯±ß(Á°´ü¤Ï8.4²¯±ß)¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡Ãæ´Ö²ñ·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ü¤Ê¤·µû»ö¶È¤Ç²Á³Ê¶¥Áè¤ËÈ¼¤¤½¾Íè¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥¯¡×Îà¤ÎÈÎÇä²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¨¤Ó¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÆðÄ´¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íø±×ÌÌ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ²Á¹â»ß¤Þ¤ê·ÑÂ³¤ÇÄã²Á³Ê»Ö¸þ¤¬Ì¢±ä¤·¡¢²Á³Ê¶¥Áè·ã²½¤ËÈ¼¤¤ÃÍ°ú¤¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÁÆÍøÎ¨¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Çä¾å¹â¤Î¸º¼ý¤ËÈ¼¤¤ÁÆÍø±×¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢Ãæ´Ö½ãÍø±×¤È¤âÁ°²óÈ¯É½¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½ºßÀºººÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÃí¡ËËÜ»ñÎÁ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·Åù¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóµÚ¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10²¯±ß(Á°´ü¤Ï8.4²¯±ß)¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡Ãæ´Ö²ñ·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ü¤Ê¤·µû»ö¶È¤Ç²Á³Ê¶¥Áè¤ËÈ¼¤¤½¾Íè¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥¯¡×Îà¤ÎÈÎÇä²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¨¤Ó¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÆðÄ´¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íø±×ÌÌ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ²Á¹â»ß¤Þ¤ê·ÑÂ³¤ÇÄã²Á³Ê»Ö¸þ¤¬Ì¢±ä¤·¡¢²Á³Ê¶¥Áè·ã²½¤ËÈ¼¤¤ÃÍ°ú¤¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÁÆÍøÎ¨¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Çä¾å¹â¤Î¸º¼ý¤ËÈ¼¤¤ÁÆÍø±×¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢Ãæ´Ö½ãÍø±×¤È¤âÁ°²óÈ¯É½¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½ºßÀºººÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÃí¡ËËÜ»ñÎÁ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·Åù¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóµÚ¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£