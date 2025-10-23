ＮＹ原油 時間外取引 2週間ぶり高水準 米対露制裁にインド輸入40%削減 ＮＹ原油 時間外取引 2週間ぶり高水準 米対露制裁にインド輸入40%削減

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ原油 時間外取引 2週間ぶり高水準 米対露制裁にインド輸入40%削減



東京時間13:46現在

ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝60.53（+2.03 +3.47%）



NY原油は時間外で一段高、今月10日以来の高水準。



トランプ米政権がロシア2大石油会社に制裁を科した、制裁によりインドへのロシア原油供給はほぼゼロにまで減少すると予想されている。さらに、インドのモディ首相がロシア産原油の輸入を40%削減すると言ったとトランプ氏が明かした。世界最大の原油輸入国の1つであるインドが代替供給源を求める可能性があり、供給ひっ迫が懸念される。

外部サイト