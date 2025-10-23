元テレビ朝日でジャーナリスト玉川徹氏が23日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に生出演。自身の“古巣”を支えているという人物を絶賛した。

この日は、テレビ朝日系の人気番組「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）や「プラチナファミリー」（火曜後7・00）に出演するバイオリニストの高嶋ちさ子がゲスト出演。「生番組は禁止なんですよ。夫から」という高嶋は、理由について「やっぱり編集が効かないからじゃないでしょうか。問題発言を“なさる”から」と告白。とはいえ「だいぶテレビにも慣れて来たので、問題発言はしなくなりました」と話した。

これに玉川氏は「慣れるどころじゃないですよ」とツッコミ。「テレ朝なんて、ちさ子さんナシでは成立しない」と指摘すると、高嶋は「レギュラーは1本半ですから。ザワつくとプラチナファミリーは、1カ月にたぶん1回か2回だと思います、たぶん。見ないから分からない」と、自身の出演番組を視聴しないことを明かし、「過去は振り返らないんで。前だけを見てるんですよ、私は」と語った。

これを受けて玉川氏は「カッコイイ〜！“目は前に付いてるのよ”っていう。こうなりたい」と感心。さらに「だけどちさ子さんもそうだし、（長嶋）一茂さん、（石原）良純さんのザワつくで始まって、テレ朝がカーッと行って、担当してたプロデューサーが編成局長になった」と続け、「実際に結果を出してるから。ザワつくだって、視聴率ベスト10に入ってますから。バラエティーだとだいたいトップですよ」と絶賛すると、高嶋は「そんなに面白いかな〜、たぶん高嶋家のほうが倍ぐらい面白いですよ」と笑っていた。