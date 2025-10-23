お笑いコンビ「アジアン」として活躍し、現在は俳優として活動する隅田美保（49）が、激変した最新ショットを公開。ファンから驚きの声が寄せられている。

【映像】激変した姿＆舞台での怪演（複数カットあり）

2002年に馬場園梓と共に「アジアン」を結成した隅田。2005年には、女性コンビ初となるM-1グランプリ決勝進出を果たしたが、2021年 昔からの夢だったという演劇に挑戦するため、コンビ解散を発表していた。

Instagramでは、舞台「浦安鉄筋家族」で人間離れしたキャラクター・仁ママ役を熱演している姿や、カメラ目線でポーズを決める自撮りショットなど、仕事やプライベートの様子をたびたび発信している。

激変した姿に驚きの声「めっちゃ美人！普通に振り返る！」

2025年10月22日の投稿では、激変したイメチェンショットを公開。

「 2年ぶりのマッシュウルフNOパーマ、NOセットカットだけでこの仕上がりいつも理想の髪形にしてくれてありがとう！#20cmバッサリカット #来月50歳だしイメチェン #やっと切れた #自分を楽しもう」

この投稿にファンからは「どんどん綺麗に…べっぴんさんに…」「めっちゃ美人！普通に振り返る！」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）