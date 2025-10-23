¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ 64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤òÊó¹ð¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÏÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é±þ±ç¤ÎÀ¼»¦Åþ
¡¡¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬10·î22Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎÉÂ¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿Ì¼¡¦ÀÐ¶¶ÊæÇµ¹á
¡¡ÀÐ¶¶¤Ï2025Ç¯4·î¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢°öÆ¬¤¬¤ó¤âÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤ÎÌ¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐ¶¶ÊæÇµ¹á¤Ï¡¢4·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖÉã¤Ï¡¢¡ØÉÂ¼¼¤¬¶¹¤¤¤Ã¡ª¡Ù¤È¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«³§ÍÍ°Â¿´¤·¤Æµ¤Ä¹¡Á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Éã¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½9¥«·î¤Ö¤ê¤ËX¤ò¹¹¿·¡£ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼ÊüÁ÷¶É¡Ö¥é¥¸¥ª¥«¥í¥¹¥µ¥Ã¥Ý¥í¡×¤¬¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡×¤òÊüÁ÷¡£YouTube¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥¸¥ª¥«¥í¥¹¥µ¥Ã¥Ý¥í¡ª³Ú¤·¤¯YouTube¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¥´¥«¥¯º²¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë22Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÂç¾æÉ×¡ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¡ª Åìµþ¤Ï¤¤ç¤¦´¨¤¤±«¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö±«¤ÎÀ¾ËãÉÛ¡×¤ò¡ª ¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÏÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤êÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë