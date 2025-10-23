認知症を公表している、漫画家でタレントの蛭子能収（78）のXが更新され、78歳の誕生日を迎えた最新ショットに多くの反響が寄せられている。

【映像】「痩せましたね」蛭子能収の最新動画やボートレースを楽しむ姿

蛭子は2020年に出演したテレビ番組で「レビー小体型認知症」と「アルツハイマー型認知症」、2つの認知症を併発していることを公表。認知症が進行している蛭子に代わり、家族が投稿しているXでは、たびたび近況を報告していて、趣味であるボートレースを楽しむ姿や家族とお正月を過ごす様子などを発信してきた。

笑顔の最新ショットに反響「痩せましたね」

78歳の誕生日を迎えた2025年10月21日の投稿では、バースデーケーキを前に笑みを浮かべる最新ショットを披露している。

「よっちゃん78歳の誕生日。少し痩せたけど健康体重！元気！」

この投稿にファンからは、「痩せましたね。でも、元気で何よりです」「この笑顔が久しぶりに拝見できてうれしいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）