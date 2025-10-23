天皇ご一家は、戦後80年の節目にあたり東京大空襲などの犠牲者を慰霊するため、東京都慰霊堂を訪れ花を供えて拝礼されました。

天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、23日午後2時ごろ東京・墨田区の東京都慰霊堂に到着されました。

ここには、関東大震災で亡くなった方のほか、太平洋戦争中に東京大空襲などで犠牲となったおよそ10万5000人の遺骨が納められていて両陛下と愛子さまが訪問されるのは初めてとなります。

両陛下と愛子さまは霊殿の前に白いテッポウユリとトルコギキョウ、デンファレの花を供えられ、深々と拝礼されました。

両陛下と愛子さまは東京都の小池知事から説明を受けられています。

このあと天皇ご一家は空襲の犠牲者の遺族らと懇談される予定です。

両陛下は戦後80年の節目に当たり各地を訪れ戦争によって亡くなった人を慰霊し平和を祈念されてきました。

ことし4月に硫黄島を、6月に沖縄と広島を9月には長崎を訪れ、それぞれ慰霊碑に花を供えて拝礼したほか、戦没者遺族や戦争体験者らと面会し、また若い世代の語り部らとも懇談されてきました。

このうち愛子さまは沖縄での戦没者慰霊と長崎での原爆犠牲者慰霊に同行されています。

今回の訪問は、両陛下の戦後80年“慰霊の旅”の締めくくりとなります。