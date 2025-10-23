【THE DORAEMON STORE IN 心斎橋PARCO】 開催場所：心斎橋PARCO 5F（大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8－3） 営業時間：10時～20時 開催期間：10月23日～2026年1月25日

画像は「ドラえもん」公式サイト（https://dora-world.com/contents/4026）より

「ドラえもん」の期間限定ショップ「THE DORAEMON STORE」が渋谷に続いて、大阪の心斎橋PARCOに10月23日から2026年1月25日までの期間限定で登場する。

リンガーTシャツやデニムトートバッグなどのファッションアイテムから、温かみのあるコーデュロイ生地で作ったドラえもんのぬいぐるみやキーチェーンなど、ここでしか手に入らないアイテムが揃っている。