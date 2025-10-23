「THE DORAEMON STORE IN 心斎橋PARCO」が10月23日から期間限定オープンここでしか手に入らない「ドラえもん」グッズがいっぱい！
【THE DORAEMON STORE IN 心斎橋PARCO】 開催場所：心斎橋PARCO 5F（大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8－3） 営業時間：10時～20時 開催期間：10月23日～2026年1月25日
画像は「ドラえもん」公式サイト（https://dora-world.com/contents/4026）より
「ドラえもん」の期間限定ショップ「THE DORAEMON STORE」が渋谷に続いて、大阪の心斎橋PARCOに10月23日から2026年1月25日までの期間限定で登場する。
リンガーTシャツやデニムトートバッグなどのファッションアイテムから、温かみのあるコーデュロイ生地で作ったドラえもんのぬいぐるみやキーチェーンなど、ここでしか手に入らないアイテムが揃っている。
＼明日2025年10月23日（木）オープン／- 【ドラえもん公式】ドラえもんチャンネル (@doraemonChannel) October 22, 2025
『THE DORAEMON STORE』が
大阪の心斎橋PARCOに期間限定で登場！
オリジナルアイテムはもちろん、先行発売アイテムや未来デパートの新商品なども取り扱っているよ♪
ぜひチェックしてみてね✨https://t.co/Lsknk6BHWD pic.twitter.com/Nr3KeiyknV