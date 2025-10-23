【オルフェウスとねこ】鳴き声に陥落！ 冥界へ向かったねこの行く末は
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。
※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆オルフェウスとねこ
■◆元となったむかしばなし
オルフェウスとエウリュディケ
竪琴の名手のオルフェウスは美しいニンフのエウリュディケと結婚しますが、彼女は毒蛇にかまれて命を落としてしまいます。妻を取り戻すためオルフェウスは竪琴を手に冥界へ向かい、その音楽で冥界の番人ケルベロスや死者たち、ついには冥王ハデスと妃ペルセポネーさえも感動させます。
ハデスは特別に「地上に出るまで決して後ろを振り返ってはならない」という条件で、エウリュディケを地上に戻すことを許しました。オルフェウスは地上への道を進みますが、出口を目前にして不安になって振り返ってしまいます。その瞬間、エウリュディケは再び冥界へと戻され、オルフェウスが死んで冥界に行くまで長い間別れることになったのでした。
