【PEANUTSコミック誕生75周年】3つの美術館で特別企画展がスタート！
【画像を見る】スヌーピーと北斎のコラボグッズも！「HOKUSAIーぜんぶ、北斎のしわざでした。展」
1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするPEANUTSの仲間が初めて世の中に紹介されて以来、今年で75年。今回は、３つの美術館で開催されているスヌーピー特別企画展についてご紹介します。世界中にユーモアと癒しを与え続けるチャールズ M・シュルツ氏の作品をたっぷり楽しんで！
■CREATIVE MUSEUM TOKYO
「ギャグ描写」「アニメ原画」など、現代のアニメやマンガの表現の原点ともいえる作品に着目した、200年前の"葛飾北斎のしわざ"を体感できる作品展。会場内でスヌーピーと北斎のコラボグッズの販売も！
「HOKUSAIーぜんぶ、北斎のしわざでした。展」
会期：2025年11月30日（日）まで（会期中無休）
■タオル美術館
ぬくぬくする心地よさ！
全長26mの巨大タオルアートや、コミックに登場するハグのシーンをまとめた立体的な展示など、PEANUTSの魅力が満載！
「SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」
会期： 2027年１月26日（水）まで
■SNOOPY MUSEUM TOKYO
展示も体験も常設展を超えてパワーアップ！
貴重な原画や当時の新聞資料などから特別にピックアップし、75点のスヌーピーを特別展示。出会ったことのない、魅力たっぷりのスヌーピーを発見して！
「『ザ・スヌーピー展』世界のともだちになった犬。」
会期：2026年3月1日（日）まで
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp
大好きなPEANUTSをより深く知って楽しめるチャンス。全力で楽しむつもりです！（編集：田中）
文＝徳永陽子