Francfranc青山店＆新宿サザンテラス店がリニューアル！　大人女子の“好き”が見つかる新しい空間へ

ライフスタイルを提案するインテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」の青山店と新宿サザンテラス店が10月17日にリニューアルオープン！ マイナビウーマン編集部も、メディア内覧会へ行って早速店舗の様子を見てきました。

どちらの店舗も、“自分らしい暮らし”を楽しみたい大人女子にぴったりの空間へとアップデート。店内に足を踏み入れた瞬間から、色や素材、照明のすべてにときめくようなコーディネートが広がっています。今回は、2店舗それぞれの見どころをレポートします！

■青山店「自分に合った “好き”に出会える、ブランドの世界観を体験できる空間」

青山店は、約8年ぶりに全面リニューアル。

これまでのフェミニンな雰囲気はそのままに、ナチュラル、モダン、レトロ、エレガントなど、多彩なテイストのコーディネートを全18種類展開しています。

「自分の“好き”が見つかる場所」として、暮らしのシーンごとにインテリアを提案。ブランドの世界観をリアルに体験できるルームセットも増え、より分かりやすく、取り入れやすい空間になっています。

さらに注目は、青山店限定の新サービス「インテリアスタイル診断」。

店内のタブレットで気になるインテリア写真をタップしていくと、自分にぴったりのスタイルを教えてくれるというもの。インテリア迷子さんにもぴったりのコンテンツです。

また、季節やイベントに合わせてエントランスの装飾や柱のカラーが変わるなど、訪れるたびに新しい発見があるのも旗艦店ならではの魅力です。

■新宿サザンテラス店「都心ライフに寄り添う、“リアルに使いたくなる”ショップへ」

通勤やお出かけで新宿駅を利用する人も多いはず。そんな都市生活者に寄り添う店舗として、新宿サザンテラス店は首都圏の地域旗艦店としてリニューアルしました。

まず驚くのは、その商品数！ なんでも新宿サザンテラス店では約3,800種類の豊富な商品を展開し、実際に見たり手に取ったりして自分に合ったアイテムを探すことができるのです。

さらに店内には、リビング、バス、ベッドルームなど、生活シーン別にコーディネートされた空間が並び、実際の暮らしをイメージしながらお気に入りを探すことができます。

「このまま丸ごとマネしたい！」と思うようなリアルな展示が多く、インテリア初心者でも選びやすいのがうれしいポイント。

また、季節に合わせたアイテムや限定商品も豊富に集まっているため、シーズンムードが高まる空間となっています。

■リニューアル記念の限定アイテムも登場！

今回のリニューアルを記念して、数量限定のオリジナルアイテムが発売されました。

Francfrancの人気アイテム「リボンマグ」には限定カラーが仲間入り。

青山店ではインテリアになじむ“くすみグレー”、新宿サザンテラス店では気分が上がる“レッドカラー”登場。数量限定なので、気になる方はお早めにチェックを。

■Francfrancで“自分の好き”を見つけてみては

訪れるたびに新しいインスピレーションをもらえるFrancfranc。リニューアルした青山店・新宿サザンテラス店では、日常をちょっと素敵に変えてくれる“暮らしのヒント”がきっと見つかるはずです。ぜひ、この機会に足を運んでみてくださいね！

（取材・文：杉田穂南／マイナビウーマン編集部）