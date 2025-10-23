RMK¤ÎÊÐ¸÷¥Ñ¡¼¥ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤¬Çã¤¤¡ª¡¡¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ÊÌÜ¤â¤È¤ò½©Åß¥â¡¼¥É¤Ø
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²á¤®µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½©¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¥¤¥¯¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½µå¤òÅê¤¸¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥«¥é¡¼¤ò¡¢RMK¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥·¥§¥¤¥É ¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡×¤«¤é¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã±¿§»È¤¤¤Ç¤â¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊÐ¸÷¥Ñ¡¼¥ë¤Îµ»¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢½©Åß¥à¡¼¥É¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÐ¸÷¥×¥é¥à¥«¥é¡¼¤Ç²Æ¤«¤é½©Åß¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸
¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¬¤Á¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÐ¸÷¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢ ¥×¥é¥à¡×¡£RMK¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×5¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÃíÌÜ¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë
¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢ ¥×¥é¥à¤Ï¡¢²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È½©¥à¡¼¥É¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´ÏÂ¤µ¤»¤¿¥×¥é¥à¥«¥é¡¼¡£Æ©ÌÀ´¶¤È¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼Á´¶¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡×¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÃÀ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡¢À±¶ý¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊÐ¸÷¥Ñ¡¼¥ë
¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥×¥é¥à¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¥â¡¼¥ô¤ÎÀÄ¤ß¤ä¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï´ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬°Õ³°¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Íî¤ÁÃå¤¤È°¦¤é¤·¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¥×¥é¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
È¯¸÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¤«¤é¥é¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥á¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤ÂçÎ³¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÈý²¼¤Þ¤ÇÂçÃÀ¤Ë¹¤²¤Æ¤â¡¢¤ä¤ê¤¹¤®´¶¤ä¤¤¤ä¤é¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¾RMK¤Î¿¿¹üÄº¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥ë¤Ï¡¢ÎÃ¤·µ¤¤Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ä¥ß¥ó¥È¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥·¡¼¤ÊÊÐ¸÷¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡¢¤·¤ó¤È¤·¤¿ÀÅ¤±¤µ¤¬Éº¤¦Åß¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂçÎ³¥Ñ¡¼¥ë¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥é¥à¥«¥é¡¼¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤Ë¤è¤ê¥µ¥Æ¥ó¤Ã¤Ý¤¤¼Á´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î´Ý¤ß¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Ä¤ä¤ó¤È¸÷Âô¤ò¤ª¤Ó¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ä¥ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¡ª¡¡¤È¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÎ³¥Ñ¡¼¥ë¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Á³¸÷²¼¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¸÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤òÊü¤Ä¡¢Ì¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä»þ¡£À²¤ì¤¿Æü¤³¤½¡¢¤³¤ÎÊÐ¸÷¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ë¤´¤é¤º¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ¯¿§¤À¤«¤é¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤â¼ºÇÔÃÎ¤é¤º
¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ç¥³¥ó¥µ¥Ð¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¡ý¡¡Ã±¿§»È¤¤¤Ç¤â±¢±Æ¤¬¤Ç¤ÆÄ¦¿¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£µ¨¤ÏRMK¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢#21 ¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢ ¥×¥é¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò½©Åß»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
RMK¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥·¥§¥¤¥É ¥·¥ó¥°¥ë ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡×21¡Ê¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢ ¥×¥é¥à¡Ë
²Á³Ê¡§2,530±ß¡Ê¥ì¥Õ¥£¥ë¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡§²ÆÌÚÄÝ°á¡Ë