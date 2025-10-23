大丸エナ、7-9月期(2Q)経常は23％減益

大丸エナウィン <9818> [東証Ｓ] が10月23日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.6％増の4億円となったが、通期計画の14.2億円に対する進捗率は28.3％となり、5年平均の27.3％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.6％増の10.1億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比22.7％減の0.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の1.2％→0.9％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

