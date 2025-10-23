14時の日経平均は826円安の4万8480円、ＳＢＧが222.23円押し下げ 14時の日経平均は826円安の4万8480円、ＳＢＧが222.23円押し下げ

23日14時現在の日経平均株価は前日比826.88円（-1.68％）安の4万8480.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は921、値下がりは621、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は222.23円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が191.25円、東エレク <8035>が125.25円、ファストリ <9983>が41.21円、ＴＤＫ <6762>が33.59円と続いている。



プラス寄与度トップは豊田通商 <8015>で、日経平均を4.14円押し上げている。次いで日東電 <6988>が3.54円、三井不 <8801>が3.48円、良品計画 <7453>が2.90円、住友重 <6302>が2.88円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、水産・農林、パルプ・紙と続く。値下がり上位には電気機器、情報・通信、証券・商品が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース

