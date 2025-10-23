2025年10月21日、台湾メディアのTVBS新聞網は、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の特典付きチケットを求め、台湾の映画館に約300人のファンが徹夜で列を作ったと報じた。

記事によると、台湾桃園の映画館・新光影城で今月21日の正午から販売された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の特典（週替わりの特殊加工ポスターと映画館限定の新作キャラクターポスター6種類）付きチケットを求め、約300人のファンが徹夜で列を作った。新光影城内の廊下では、折り畳み椅子を持参した人、地面にマットを敷いて座る人、疲れ果ててそのまま床に横になる人の姿も。最も早く訪れたファンは20日の午前11時から並び始め、約24時間近く待機したそうだ。

また、ファンの一人、陳さんは20日の午後10時50分から並び始め、263番目だったというが、風にあおられた雨が待機エリアの列に吹き込んできたため非常に寒く感じ「まるで4DXシアターで水しぶきとミストを浴びているようだった」と振り返った。当日は風雨が強く、気温も急低下したため、徹夜で並んでいた複数のファンが軽度の低体温症の症状を訴える事態となったが、それでも特典付きチケットを手に入れるため、約300人のファンは列を離れなかったという。

特典付きチケットは当日の午後1時40分頃に220番目までで完売。徹夜で並んだにもかかわらず購入できなかった一部のファンが窓口のスタッフと口論になる事態が発生し、一時緊張した雰囲気に包まれたという。新光影城の関係者は「スタッフは現場で速やかな説明と対応を行い、イベントの規約にも『全員が購入できる保証はない』と明記していた」とし、感情的になった客に対しても落ち着くよう対応に努めたと説明した。

記事は「今回の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の特典チケットをめぐる騒動は、改めてアニメファンの作品への情熱とこだわりを示すものとなった」と伝えた。（翻訳・編集/岩田）