¥¹¥¤¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼REVOX¡Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¡¼¥ë¥Ç¥Ã¥¡ÖB77MK ·¡×¤¬ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£REVOX¤Ï¥×¥í¤ÎÏ¿²»¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¤Ç¡¢Á°¿È¤È¤Ê¤ëA77¤Ï¤Ê¤ó¤È1967Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¸Ï¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬Éü³è
¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¡¼¥ë¥Ç¥Ã¥¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¡¼¥ë¤âÆ±¤¸¤¯¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¥Æ¡¼¥×¤òÏ¿²»¡¦ºÆÀ¸¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥«¥»¥Ã¥È¤Ï¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¼°¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¡¼¥ë¤Ï¥ê¡¼¥ë¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¥Æ¡¼¥×¤¬Çí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ¡³£¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Æ¡¼¥×Éý¤¬¹¤¯¤ÆºÆÀ¸Â®ÅÙ¤âÂ®¤¤¤Î¤Ç¡¢²»¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á1980Ç¯Âå¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Þ¥Ë¥¢¤Ë°¦¹¥¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë±Æ¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¿·À½ÉÊ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯Çä¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°ÛÎã¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥Æ¡¼¥×¥Ø¥Ã¥É¤Ï¼«¼Ò³«È¯¡£Æþ½ÐÎÏÉô¤Ï²»À¼¾ðÊó¤ÎÂ»¼º¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹²óÏ©¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤ÏXLR¥¥ã¥Î¥ó¤òºÎÍÑ¡£¹â²»¼Á¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×¤òÆâÂ¢¤·¡¢¹â¡¦Äã¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ä¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¥Ã¥¤âºÆ¤ÓÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢´ë²è¤â¤Î¤äºÆÈ¯¤â¤Î¤Ë¶¯¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÎRHINO¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¡¢T¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥¤¥¨¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Æ¡¼¥×¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ£À½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
B77MK ·¤Î²Á³Ê¤Ï357Ëü5000±ß¡¢È¯Çä¤Ï12·î20ÆüÍ½Äê¡£¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ä¥í¥Ã¥¯¤òÅö»þ¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Source: EASTERN SOUND FACTORY, RHINO