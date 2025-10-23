¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¦ÊÆß·¤«¤ª¤ê¡¢½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê½÷¤Î»Ò¡×¡¡8·î¤ËÄ«¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊÆß·¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÊÆß·¤µ¤ó¡£6·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆß·¤µ¤ó¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡Í½ÄêÆü¤è¤ê°ì½µ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Ð»º¤òÊó¹ð¡£
¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼°Â»º¡ª¡¡¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç½Ð»º¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿²ÉÔÂ¤ÇÂÎ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ø½é¤á¤Æ¡Ù¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¤È¤Æ¤âÂº¤¤¤³¤È¤À¤È³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¸¯¤¤¤òÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£