NiziUミイヒ、リオ＆マヤと“ハマっていること”熱弁「すごい楽しくて」「本当に買えない」
【モデルプレス＝2025/10/23】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）とミイヒ（MIIHI）が23日、都内で開催された「EMIS（イミス）」フラッグシップストア オープニングイベントに出席。マイブームを明かす場面があった。
現在“ハマっていること”を聞かれたミイヒは「私は最近、シール帳を作るのにすごくハマってます。メンバーのリオとマヤと一緒にやってるんですけど、東京を散策しながら雑貨屋さんに行ってシールを集めてそれをシール帳に貼っていく作業がすごく楽しくて」と笑顔。しかし、「どこに行ってもシールが買えなくて！それが悩みというか（笑）」と若者を中心にシール集めが流行していることから、なかなか購入できないことも吐露していた。
続けて「ネットでも即完売しちゃうので集めるのも難しいんですけど、すごい楽しくてハマっちゃってます。ボンボンドロップっていうシールが本当に買えないんですよ」と熱中ぶりを語った。
一方、リクは「私は流行には遅れているかもしれないんですけど、アサイーボールについにハマりまして（笑）」と回答。これまで、メンバーが食べている姿は見ていたものの、挑戦する機会がなかったと言い「たまたまお休みの日に頼んでみようかな、と思って頼んでみたらすごく美味しくて。今日もお昼とか夜ごはんに食べれたらな、と思っています」と話した。
また、リクはずっと食べてみたかったと口にし「どんな味なのか想像できなかった。ちょっと美意識高めていこうかな、と思って挑戦してみたらめちゃくちゃ美味しかったです」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
