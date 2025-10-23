元「ZIP！」リポーター團遥香「茶色いおかずは美味しい」食卓写真公開に反響「どれも美味しそう」「器もおしゃれ」
【モデルプレス＝2025/10/23】タレントの團遥香が10月22日、自身のInstagramを更新。食卓写真を公開した、反響が寄せられている。
【写真】元「ZIP！」リポーター「茶色いおかずは美味しい」手が込んだ手料理
團は「だんさん飯。なんとなく載せてみます」と記し、ロールカツや唐揚げ、せいろ蒸しなどさまざまな手料理が並ぶ食卓を複数枚投稿。「茶色いおかずは美味しい…！料理の上達頑張ります。と毎日言ってる 笑」と。つづっている
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「ちゃんと料理しててえらい」「手が込んでる」「器もおしゃれ」などと反響が寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
◆團遥香、食卓公開
◆團遥香の投稿に反響
