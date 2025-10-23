乃木坂46、4期生から立て続けの卒業発表にファン驚き “卒業ラッシュ”がトレンド入り
【モデルプレス＝2025/10/23】10月23日、乃木坂46の松尾美佑が同年12月31日をもってグループを卒業することを発表。10月21日には、同じ4期生の矢久保美緒も年内をもって卒業することを報告しており、立て続けの発表にファンからは驚きの声が寄せられている。
【写真】乃木坂46松尾美佑、透き通るような白い肌と上品な美しさで魅了
矢久保は10月21日、「皆さまにご報告があります。40枚目シングルの活動をもって、乃木坂46を卒業します」と卒業を発表。「卒業後も発信活動を続けていく予定です。新たにやってみたいことや、叶えたいことも見つけました。もっと具体的になったらまた、ご報告します」と今後は、活動を続けていくことを明かした。
2日後には、松尾が「40枚目シングルをもちまして、乃木坂46を卒業します」と報告。「活動期間は今年の大晦日、12月31日までです。卒業後は芸能活動も引退します」と卒業と同時に芸能界を引退することも伝えた。
これまでグループを支え続けてきた4期生からの相次ぐ卒業発表を受け、ファンからは「こんなに卒業が続くとは…」「寂しいね」「4期生がどんどんいなくなる…」「悲しすぎて気持ちが追いつかない」と反響が続々。さらに、相次ぐ卒業発表を受け、X上では「＃卒業ラッシュ」がトレンド入りしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46松尾美佑、透き通るような白い肌と上品な美しさで魅了
◆矢久保美緒・松尾美佑、4期生の卒業発表続く
矢久保は10月21日、「皆さまにご報告があります。40枚目シングルの活動をもって、乃木坂46を卒業します」と卒業を発表。「卒業後も発信活動を続けていく予定です。新たにやってみたいことや、叶えたいことも見つけました。もっと具体的になったらまた、ご報告します」と今後は、活動を続けていくことを明かした。
◆乃木坂46、4期生の卒業発表に驚きの声
これまでグループを支え続けてきた4期生からの相次ぐ卒業発表を受け、ファンからは「こんなに卒業が続くとは…」「寂しいね」「4期生がどんどんいなくなる…」「悲しすぎて気持ちが追いつかない」と反響が続々。さらに、相次ぐ卒業発表を受け、X上では「＃卒業ラッシュ」がトレンド入りしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】