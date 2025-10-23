土屋太鳳、大胆衣装でヘアショー参加 ヘアカット前後の写真も公開「圧倒的美」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/10/23】女優の土屋太鳳が10月22日、自身のInstagramを更新。ヘアショーにサプライズ参加した際のショットを公開した。
【写真】土屋太鳳「圧巻のスタイル」ヘアカット前の大胆衣装姿
土屋は「両国国技館で行われた『b−ex 50th Anniversary SPECIAL EVENT 美IG−BANG！』にサプライズという形で参加させていただいたこと」とコメントし、ヘアショー参加を報告。
ウエスト部分が大胆にカットされた黒のノースリーブトップスに黒のパンツという衣装で引き締まったボディラインを見せている。ダンスを披露したほかカットモデルも務めたといい、ヘアカット前と、ステージ上でのヘアカット後の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「髪型も洋服もすごく似合ってて素敵」「かっこいい」「圧倒的美」「圧巻のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】土屋太鳳「圧巻のスタイル」ヘアカット前の大胆衣装姿
◆土屋太鳳、ヘアショーにサプライズ参加
土屋は「両国国技館で行われた『b−ex 50th Anniversary SPECIAL EVENT 美IG−BANG！』にサプライズという形で参加させていただいたこと」とコメントし、ヘアショー参加を報告。
◆土屋太鳳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「髪型も洋服もすごく似合ってて素敵」「かっこいい」「圧倒的美」「圧巻のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】