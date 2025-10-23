いよいよ今日は、プロ野球ドラフト会議。ことしはどんな選手が運命の扉を開くのか。この記事では、東海地方の注目選手4人を紹介する。

【写真を見る】【ドラフト2025】東海地方の注目4選手 中京大学･髙木快大（21）中京大学･秋山俊（22）トヨタ自動車･増居翔太（25）岐阜協立大学･相良雅斗（22）

中京大学･髙木快大（21）「プロ野球と言えばドラゴンズ」

ムダのない、しなやかなフォームから、最速153キロの直球を繰り出す本格派右腕。その姿は広島東洋カープ・森下暢仁を想起させる。

中京大学の髙木快大選手21歳。自身の最大のセールスポイントは「打者が分かっていても打てないストレート」という。大学3年の春、名城大学戦で完全試合を達成すると、勢いそのままに全国大会でも完封勝利を挙げ、大学日本代表にも選出された。

名古屋市出身の髙木投手は「小学生の頃から自転車でバンテリンドームに通っていたから、プロ野球と言えばドラゴンズというイメージ」と話す。

プロを意識し始めた栄徳高校時代は、投手の練習をあまりしておらず、野手と同じ練習をしていた。大学で「専門的な練習をして専門的な知識がついた」ことが成長の理由と分析する。

「そこの緑色の服を着た少年、立ちなさい」

ドラゴンズOB・英智さんとは不思議な縁で繋がっている。髙木投手が通っていた小学校には年に一度、スポーツ選手が来て講義を行っていた。



当時5年生だった髙木少年の前に現れたのは英智さん。全校生徒、1人1球ずつテニスボールを英智さんに投げる機会があり、全員が投げ終わると…



「そこの緑色の服を着た少年、立ちなさい」

英智さんがただ1人、髙木少年にだけ声をかけた。



「すごく良いボールを投げていたから野球を続けて欲しい」



たった1球テニスボールを受けただけで、その素質に気づいたのだ。

その髙木少年が大学2年生になった2023年、英智さんは中京大学のテクニカルアドバイザーに就任。2人は再会を果たした。

あの日、元プロ野球選手の英智さんに未来を見出された少年は期待通り大きく成長し、運命のドラフトを待つ。

【髙木快大（たかぎ・はやと）21歳】

2004年3月19日生まれ 名古屋市出身 栄徳高校卒業

180センチ 80キロ 右投げ右打ち／投手

・自称「かなりの甘党」

・特技はいつでもどこでも寝られること

・ラッキーカラーは「赤」

・目標とする選手は広島東洋カープ 森下暢仁投手

中京大学･秋山俊選手(22) 走攻守3拍子揃った左のスラッガー

参考にしているのは「福岡ソフトバンクホークスの近藤健介」。今春の愛知大学野球リーグで、本塁打王と打点王の2冠を獲得した、中京大学の秋山俊選手22歳。



大学日本代表に選出されると、日米大学野球では首位打者に輝いた。走攻守3拍子揃う外野手だが「バッティングが自分の売り」だと自負する。

仙台育英高校時代は甲子園に出場、高いレベルでプレーをする中でプロという夢が現実味を帯びてきた。



4年前にプロ志望届を提出。しかし、指名されることはなかった。

「高校の時にプロに行きたいですと言ったので、指名漏れのあと、お声がけいただく学校は多くなかった。その中で中京大学が一番初めに声をかけてくださった」

最初にオファーがあった中京大学に進学することを決意。指名漏れの悔しさをバネに努力を続け、4年生の夏には大学日本代表に選ばれるまでに成長を遂げた。

無念のドラフトから4年…「不安は全くもってない」

ドラフトが近づいてきたことし9月。地元紙・中日スポーツの１面に注目選手として秋山選手の記事が掲載された。

本人は「今まで大々的に注目してもらう事もなかったので、評価して頂けている部分に関しては嬉しい」と率直に喜んだ。

「4年間過ごしてきた事に自信を持っているので、不安は全くもってない」



無念のドラフト会議から4年。ことしのドラフトは、自信をもって迎えられそうだ。

【秋山俊（あきやま・しゅん）22​歳】

2003年4月20日生まれ 北海道登別市出身 仙台育英高校卒業

180センチ 88キロ 右投げ左打ち／外野手

・甘党、試合終わりにコンビニでスイーツを買う

・目標とする選手は福岡ソフトバンクホークス・近藤健介選手

トヨタ自動車･増居翔太投手（25）アイドルと“オイラーの等式”が好き

最速149キロの速球と多彩な変化球を投げ分ける、トヨタ自動車の増居翔太投手25歳。理想とするのは、元ソフトバンクの和田毅さんだ。

ストレートを中心とした強気なピッチングが持ち味で、去年の社会人野球日本選手権では、決勝戦で完封勝利を挙げるなど、3試合に先発して計24回を1失点。大会MVPにも選ばれたドラフト注目の投手だ。

増居投手が野球を始めたのは、小学校2年のとき。幼い頃から勉強は得意で、中学校では5教科の成績は“オール5”。高校は滋賀県でトップクラスの進学校「彦根東高校」を選びチームを2度、甲子園へと導いた。

慶應大学時代はフィジカル面の強化に、トヨタ入社後は技術面の強化に取り組み、着実にドラフトで注目される存在へと変貌を遂げた。

ちなみに好きな教科は数学や物理。YouTubeで＜円周率の定義を「円周÷直径」から「円周÷半径」にすると様々な数式がきれいにかける＞という動画を視聴。



世界一美しいと言われる「オイラーの等式」がさらに美しく書ける、という内容に面白みを感じたそう。

襟足は“あるアーティスト”を意識

少し伸びた襟足。意識しているのはB‘zの稲葉浩志さんだ。

小学生のときに「ultra soul」を聞いたことがきっかけでドハマり。ただし今は=LOVE（イコールラブ）というアイドルユニットの野口衣織さんが推し。かわいいからかっこいいまで、表現の幅の広さが良いのだという。

149キロの速球を投げ込み、オイラーの等式に興味を持ち、=LOVEの野口さんを推す、こちらも幅の広い増居投手。プロでの目標は「先発して試合を作る、勝てる投手になる」ことだ。

【増居翔太（ますい・しょうた）25歳】

2000年5月25日生まれ 滋賀県出身 彦根東高校 慶應大学卒業

172センチ 70キロ 左投げ左打ち／投手

・多彩な変化球のなかでもチェンジアップに自信

・学生時代、勉強は得意だったが美術は苦手

・野球を始める前はサッカーが好き 憧れは「メッシ」

相良雅斗投手（22）成長の秘訣は“木の板”に

力感のない、ゆったりとしたフォームから最速152キロを投げ込む、相良雅斗投手22歳。豊田大谷高校時代は全くの無名だった。

スカウトが注目するきっかけとなったのは去年、中日ドラゴンズの二軍との交流戦だ。プロ相手に3回無失点と堂々のピッチングを披露、一気にドラフト指名候補の仲間入りを果たした。

相良投手の取材をしていると珍しいトレーニングが始まった。木の板に足の外側半分だけを乗せ、スクワットのようにヒザを曲げる。大学で出会ったトレーナーに勧められて始めたという。

しっかり足の裏で踏めるようになることで、指先に伝わる力が上がった」とその効果を実感。それはストレートの回転数にも表れた。

プロ野球の投手の平均的な回転数は約2200、メジャーリーガーは約2300なのに対し、相良投手は2480を計測したのだ。強烈なスピンの利いた伸びのあるストレートが、相良投手の最大の武器だ。

「300回はできる」集中力も人並み以上？

チームメイトに、相良投手がどんな人かを尋ねてみた。すると「リフティングが特技」だという。本人も「300回くらいはできる」と自信ありげ。

実際にやってもらうとかなりの腕前で、なかなか失敗しない。ディレクターが話しかけても全く集中力は乱れない。

終わってみると記録は「300回」を大幅に上回る“494回”。テレビカメラも回っている中、一発で結果を出したこの勝負強さもまた相良投手の魅力の1つだ。

【相良雅斗（さがら・まさと）22歳】

2003年09月24日 愛知･豊明市出身 豊田大谷高校 ー 岐阜協立大学

184センチ 79キロ 右投げ右打ち／投手

・好きな球団は中日ドラゴンズ、好きな選手は髙橋宏斗投手

・大学で挫折したときに田中将大の本を読んで復活

それぞれの想いを胸に、練習に打ち込んできた選手たち。運命の時が間もなく訪れる。