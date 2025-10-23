女優の本田望結（21）が22日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。夢を明かした。

自身の「好きなタイプ」について、本田は「小さい頃からずっと変わらないのがひとつあって、ちょっと冷たそうな人に優しくされたときにもう一瞬で好きになっちゃう」と明かすと、パーソナリティーでタレントの大沢あかねからは「それはよくないよ、それはさちょっと悪い男じゃない？でもみんなに優しくする方が悪い男なのかな」と声が上がった。

これに対し、本田は「芸能人の名前言ったらアレですけど、ジュニア(千原ジュニア)さんとか大好き」と告白。大沢は「芸人さん好きでしょ望結ちゃん、合うと思う。望結ちゃんもちょっと陽キャな部分もあるしさ」「芸人さんもカメラの前では陽キャだけどカメラ回っていないときはシャイな人多いじゃん」とコメントした。

さらに「今後の夢とかあるんですか？」と問われ、本田は「今後の夢はお嫁さんになることですね。理想のデートは一緒にフィギュア(フィギュアスケート)とかしたいですね。ちょっとかっこいいところを見せたい」と話した。