「すごい音…下から揺れて地震だと」大型トラックが建物に突っ込む瞬間…4台絡む事故に　トラックの運転手は重傷　埼玉・朝霞市

埼玉・朝霞市で22日、大型トラックが中央分離帯を越え、建物に突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。トラックは対向車線にはみ出し、複数の車と衝突。その後も止まらず、沿道の建物に激突した。

大型トラックが対向車と衝突…建物へ突入

埼玉・朝霞市で22日午前5時20分頃に撮影されたのは、大型トラックが中央分離帯に乗り上げ、スピードを落とすことなく建物に突っ込む瞬間だった。

対向車線に飛び出した大型トラックは、乗用車2台とバイク1台に衝突し、その後も勢いは止まらず、道路沿いの建物に衝突した。

建物の住人：

すごいガシャッていう音。下から揺れているので、地震だと思った。（外を）見てびっくり。

大型トラックは、運転席部分がめり込むような形で突っ込み、車体の一部がめくれ上がっていた。また、歩道に設置された柵もなぎ倒され、建物近くの電柱も傾いている様子が確認された。

この事故で3人が打撲とみられるケガをし、大型トラックを運転していた58歳の男性が重傷を負ったが、命に別条はなかった。

警察は防犯カメラなどを解析し、詳しい事故の原因を調べている。

（「イット！」 10月22日放送より）