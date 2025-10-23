22日、都内で行われた第一三共ヘルスケア「全国統一 セルフケア検定」公開記念イベントに、俳優の鈴木福（21）が登壇した。

【映像】現役高校生と笑顔で話す鈴木福

イベントでは、鈴木と現役高校生との「セルフケア検定対決」が行われ、結果はどちらも全問正解で引き分けとなった。

対決後、高校生から「あんなに『マル・マル・モリ・モリ』してた福くんが、こんなに大きな福さんになってて、本当に感動しました」という言葉が寄せられた。

これに対し鈴木は、「俺より年下ですよね？まだあの頃2歳とか3歳とかだったんでしょ？」と返し、高校生から「これからもどんどん大きくなってください」と激励されると、「頑張ります」と笑顔で答えた。

また、鈴木が自身のセルフケア術について明かした。

鈴木「『より丁寧に』というのが僕のセルフケアの大事なところかなと思います。普段からのことで言ったら、手を洗う、うがい、そして歯を磨くとか洗顔であったり。そういったところをより一つ一つ丁寧に、そして自分の体のことも少しスルーしがちな所がありますけど、より丁寧に自分の事を思いやってあげるのがすごく大事なんじゃないかなと思う」

（『ABEMA Morning』より）