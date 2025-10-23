韓国の４人組女性グループ・２ＮＥ１のＢＯＭ（パク・ボム＝４１）が２２日、かつての所属事務所であるＹＧエンターテインメントの創設者で総括プロデューサーのヤン・ヒョンソク氏（５５）を告訴すると自身のＳＮＳで予告し、現所属事務所のＤ-Ｎａｔｉｏｎエンターテインメントが釈明したと２３日、現地メディアのＳＰＯＴＶニュースなどが報じた。

ＢＯＭはＳＮＳで「ＹＧ国民の皆さま、インターネットの皆さま、ＹＧがパク・ボムに何をしたのか徹底的に調査してください」というコメントとともに、告訴状を公開。該当の告訴状には、自身の名前と連絡先、被告訴人としてヤン・ヒョンソク氏が明示されていた。そして詐欺および、横領容疑で告訴するとし「支払われるべき正当な収益金を、長い間支払わなかった」と、莫大（ばくだい）な金額を記載した。（該当の投稿は現在、削除済み）

同社は「パク・ボムの２ＮＥ１の活動に関する精算は、すでに完了している。ＳＮＳに投稿された告訴状が受理された事実はない」と明かしたという。また「パク・ボムは全ての活動を中断し、治療と健康回復に専念している。弊社はアーティストが健康を取り戻せるよう、最善を尽くしている」と伝えたとした。

２ＮＥ１は昨年、デビュー１５周年を記念してグループ活動を再開したが、今年８月、ＢＯＭは体調不良により活動を一時中断すると事務所が発表した。