第2子妊娠中・スピードワゴン井戸田の美人妻、ふっくらお腹披露「逆子なおってた」報告に安堵の声
【モデルプレス＝2025/10/23】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が10月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。ふっくらとしたお腹を披露した。
【写真】第2子妊娠中の33歳美人妻「大きくなってる」ふっくらお腹
蜂谷は「逆子なおってた！やったー！！このままでいてくれー！」と報告。Tシャツにパンツ姿で大きくなったお腹を腕で支えた横向きショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「お腹大きくなってる」「一安心」「逆子直ってよかった」「ママ頑張って」などと反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
