乃木坂46川崎桜、美脚際立つ“朝活”コーデ公開「着こなしが上級者」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/23】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が10月22日、自身のInstagramを更新。白コーディネートで美しい脚を披露した。
【写真】22歳乃木坂46メンバー「着こなしが上級者」朝活コーデ
川崎は「＃さくのふく」とハッシュタグをつけ、白のミニ丈のレーシーなシャツワンピースに白いサンダル、グレーのハイソックスのコーディネートを公開。スラリと伸びた長く美しい脚を披露した。また同日、自身のInstagramストーリーズでも「お仕事前に朝活した日のコーデ」とコメントをつけこの投稿を紹介している。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「お姫様みたい」「着こなしが上級者」「朝から美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳乃木坂46メンバー「着こなしが上級者」朝活コーデ
◆川崎桜、白コーデで美脚披露
川崎は「＃さくのふく」とハッシュタグをつけ、白のミニ丈のレーシーなシャツワンピースに白いサンダル、グレーのハイソックスのコーディネートを公開。スラリと伸びた長く美しい脚を披露した。また同日、自身のInstagramストーリーズでも「お仕事前に朝活した日のコーデ」とコメントをつけこの投稿を紹介している。
◆川崎桜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「お姫様みたい」「着こなしが上級者」「朝から美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】