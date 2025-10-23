川崎桜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/23】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が10月22日、自身のInstagramを更新。白コーディネートで美しい脚を披露した。

◆川崎桜、白コーデで美脚披露


川崎は「＃さくのふく」とハッシュタグをつけ、白のミニ丈のレーシーなシャツワンピースに白いサンダル、グレーのハイソックスのコーディネートを公開。スラリと伸びた長く美しい脚を披露した。また同日、自身のInstagramストーリーズでも「お仕事前に朝活した日のコーデ」とコメントをつけこの投稿を紹介している。

◆川崎桜の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「お姫様みたい」「着こなしが上級者」「朝から美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

