「ちいかわ」たちがリップのフタにちょこん キャップマスコットのカプセルトイが登場
キタンクラブは カプセルトイ「ちいかわ リップキャップマスコット」（1回300円全6種）を、全国のカプセルトイ売り場で25日から順次発売する。
【写真】普段使っているリップがキュートに！使用イメージ
『ちいかわ』に登場する仲間たちが、リップクリームをかわいく装飾できるリップキャップマスコットに。リップクリームのフタ部分（直径約15ミリメートル）に装着でき、ついなくしがちなリップをちいかわたちが守ってくれるアイテムとなっている。
キャップにはめるだけでなく、キーホルダーとして単独で使ったり、デスクにちょこんと飾ったりしても楽しめる。
