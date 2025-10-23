クリスマスにぴったり！「ちいかわベーカリー」にうさぎのシュトーレン登場 漫画を忠実に再現
エルティーアールは、「ちいかわベーカリー」において、シュトーレンになったうさぎをメインとしたクリスマス限定のギフトセットを数量限定で、店頭とECサイトにて発売する。
【写真】漫画で見た…！かわいすぎるうさぎのシュトーレン
日本でもクリスマスの定番スイーツとして知られるようになったシュトーレンが、クリスマス限定商品として「ちいかわベーカリー」に登場。漫画で描かれたかわいいうさぎのシュトーレンを忠実に再現した。そんな特別仕様のシュトーレンと、天然木を使用し、食材を引き立てるナチュラルな風合いが魅力のウッドカッティングボードやクリスマス限定パッケージに入ったアッサムティーとセイロンティーの2種類の紅茶がセットになった、クリスマスまでのカウントダウンを彩る特別なギフトボックスを用意。ギフトボックスは、モスグリーンを基調にしたシックなクリスマスデザインのスペシャルなギフトボックスとなっている。
店頭では11月28日から発売。ECサイトでは10月24日正午から31日午後11時59分まで受注を受け付ける。
■商品詳細
『クリスマスギフトボックスA』4400円
モスグリーンを基調にしたシックなクリスマスデザインのギフトボックス。
『クリスマスギフトボックスB』2960円
モスグリーンを基調にしたシックなクリスマスデザインのギフトボックス。
『シュトーレン』1620円
漫画で描かれたとってもかわいいうさぎのシュトーレンを忠実に再現。中にはナッツやドライフルーツが入っていておいしさもかわいさも実現したクリスマス限定商品。
